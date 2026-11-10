Adıyaman'da Atatürk'ü anma töreninde Valilik çelengi büstüne sunuldu - Son Dakika
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Adıyaman'da Atatürk'ü anma töreninde Valilik çelengi büstüne sunuldu

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Adıyaman\'da Atatürk\'ü anma töreninde Valilik çelengi büstüne sunuldu
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Adıyaman\'da Atatürk\'ü anma töreninde Valilik çelengi büstüne sunuldu
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Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törenle anıldı. Törende Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk büstüne sunuldu; saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen törenle anıldı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törende, Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi çelenkleri Atatürk büstüne sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar ve çevredeki cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Tören, iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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