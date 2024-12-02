Adıyaman'da 'Ben de Oynayacağım' Dijital Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Ben de Oynayacağım' Dijital Sergisi Açıldı

Adıyaman\'da \'Ben de Oynayacağım\' Dijital Sergisi Açıldı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Kuruçay tarafından hazırlanan ve depremi anlatan 'I'll Play Too (Ben de Oynayacağım)' adlı dijital sergi, Komagene Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide toplam 23 farklı eser yer almakta ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

02.12.2024 16:54  Güncelleme: 16:57
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Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerini anlatan dijital sergi açıldı.

Avrupa Birliği Culture CIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Kuruçay tarafından hazırlanan "I'll Play Too (Ben de Oynayacağım)" adlı depremi anlatan dijital serginin açılışı gerçekleştirildi.

Komagene Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve sanatsever vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen sergi, farklı disiplinlerden toplam 23 eseri bir araya getiriyor. Sergide 8 kağıt işi, 8 artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması, 5 video art, 1 video mapping ve 1 video enstalasyon eseri yer alıyor. Sanatseverler, sergiyi 13 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edebilecek.

Oldukça güzel eserlerin yer aldığını belirten Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde ilk olarak ne kadar karakalem çalışması gibi duran eserleri görseler de bu eserlerin hepsi dijitaldir. Depremi anlatan bu eserlere telefona kurulan programın kamerasıyla bakıldığında bu karakalem çalışması gibi görünen eserler 3 boyutlu olarak değişmektedir. Oldukça anlamlı ve güzel bir çalışmaya imza atılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sergiyle ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Kuruçay ise, "Deprem sonrası bireylerdeki psikolojik durumu anlatan ve bireylerin iç hissiyatlarını bir nevi öne çıkaran bir çalışmadır. Adıyaman'da depremi yaşayan bir birey olarak benim gözüme çarpan deprem sonrasında en önemli şey sallanan perdelerdi. ve o perdelerden yola çıkarak o psikolojiyi perdeler üzerinden bir belleğe dönüştürerek bu eserleri oluşturdum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 'Ben de Oynayacağım' Dijital Sergisi Açıldı - Son Dakika

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