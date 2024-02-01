Adıyaman\'da depremin 1. yıl dönümünde çiğköfte ikramı ve dükkan kapatma kararı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Adıyaman'da kimi esnaf depremin 1. yıl dönümünde ücretsiz çiğköfte ikramı yapacak kimi ise dükkanını kapatacak.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina yıkılmıştı.
6 Şubat depreminin 1. yıl dönümüne günler kala Adıyaman'da birçok esnaf iş yerini kapatma kararı aldı. Bazı çiğköfteciler ise depremin yıl dönümünde ücretsiz çiğköfte dağıtacak.
Adıyaman'da vefa örneği gösteren çiğköftecilerden Ahmet Tepe, "6 Şubat depreminde çok kötü bir felaket yaşadık. Depremin etkilerini halen yaşıyoruz. Bizler de 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin hayrına çiğköfte dağıtacağız. Yaklaşık 10-12 bin civarında bir dağıtım yapacağız. Kitle sayısı yüksek olursa daha da fazla yaparız" diye konuştu.
Vatandaşlar alınan kararların yerinde olduğunu dile getirerek esnafa teşekkür etti. - ADIYAMAN
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