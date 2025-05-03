Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

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Ceviz büyüklüğündeki dolu, Adıyaman'da badem bahçeleri ve tarımsal alanlarda büyük hasara yol açtı.

03.05.2025 10:16
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Adıyaman'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı badem bahçelerine zarar verdi

ADIYAMAN - Türkiye'nin badem diyarı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle badem bahçeleri başta olmak üzere birçok tarımsal alanda büyük hasar oluştu.

Kahta, Samsat ve Besni ilçelerine bağlı köylerde öğleden sonra başlayan dolu yağışı nedeniyle birçok yer beyaza büründü. Uzun süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle badem bahçeleri olmak üzere birçok ekili alanlarda büyük hasarlar oluştu.

Doluya yakalanan bazı tavşan ve kuşlar telef oldu.

Çiftçiler yağıştan sonra yere dökülen bademleri toplarken dallarda büyük hasarlar oluştuğunu söyledi.

İlgili kurumların gerekli incelemeleri yerinde yapmak üzere hasar tespit çalışmalarına süratle başladığını sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, özellikle Besni, Kahta ve Samsat ilçelerinde tarımsal alanlarda ciddi zarara yol açan dolu yağışından etkilenen tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu - Son Dakika

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