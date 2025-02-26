Adıyaman\'da Ekmek Fabrikaları Ramazan Öncesi Denetlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fabrikaları Ramazan ayı öncesi denetlendi.
İlçede faaliyet gösteren 6 matador ekmek fabrikası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi görevlileri ve Besni Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kuralları, üretim şartları ve gıda güvenliği standartları incelendi. Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN
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