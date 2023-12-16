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Adıyaman'da Evden Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Evden Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman'da evden ankastre, ocak ve kombi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi, firar olan diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman\'da Evden Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı
16.12.2023 - 14:10,
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Adıyaman'da evden ankastre, ocak ve kombi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde ankastre, ocak, kombi hırsızlığına karışan aracın E.V., isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Şahsın aracı olay günü H.K., isimli şahsa verdiği ve 4 şahıs ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

H.K., R.Ö., F.T., T.U., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar olan Ş.A., ve S.E., isimli iki şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Son Dakika

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