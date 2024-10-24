Adıyaman\'da Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Yerel

Adıyaman'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentler ve parklarda asayiş denetimleri aralıksız sürüyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri tarafından kent merkezinde bulunan konteyner kentlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızlık ve kavga gibi olayların ile olumsuzlukların yaşanmaması adına tedbirler alınıyor. Mahalle ve çarşı bekçileri konteynerlerin yanı sıra parklarda da güvenlik önlemleri alarak devriye görevi yapıyor. Konteyner kent ve parkların içerisinde yaptıkları yaya devriyelerin yanı sıra şüpheli gördükleri araç ve şahıslarda da inceleme gerçekleştiriliyor. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN