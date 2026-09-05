Adıyaman'da hayırsever katkısıyla yapılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi hizmete açılıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da hayırsever katkısıyla yapılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi hizmete açılıyor

Adıyaman\'da hayırsever katkısıyla yapılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi hizmete açılıyor
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Adıyaman Belediyesi ve hayırsever iş insanı Osman Aslan'ın katkılarıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı süren Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nde sona gelindi. Halı ve mobilya montajı tamamlanan tesiste peyzaj çalışmaları sürerken, açılışla birlikte kentteki taziye evi sayısı 24'e ulaşacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Osman Aslan'ın katkılarıyla yapımı sürdürülen Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan taziye evi, bodrum kat dahil 3 kat olarak inşa edildi. Tesiste yemekhane, kadın ve erkekler için ayrı taziye salonları ile çay ocağı bulunuyor. Tesiste halı serimi ve mobilya montajı tamamlanırken, bahçede peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından taziye evinin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Tesisin hizmete açılmasıyla birlikte, Adıyaman Belediyesi tarafından 1 Nisan 2024'ten bu yana kente kazandırılan taziye evi sayısı 3'e, kent genelindeki taziye evi sayısı ise 24'e ulaşacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmak ve ihtiyaçlarına uygun alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taziye evimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da hayırsever katkısıyla yapılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi hizmete açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da hayırsever katkısıyla yapılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi hizmete açılıyor - Son Dakika
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