Adıyaman'da Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kursu ve cami törenle açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kursu ve cami törenle açıldı

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Adıyaman\'da Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kursu ve cami törenle açıldı
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Adıyaman'da Hollanda Diyanet Vakfı katkısıyla yapılan Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kursu ve Hz. Eyyub El Ensari Camii törenle açıldı. Vali Abdullah Küçük, kursların çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesine ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Adıyaman'da yapımı tamamlanan cami ve hafızlık Kur'an Kursu, düzenlenen törenle ibadete ve eğitime açıldı.

Hollanda Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Hz. Eyyub El Ensari Camii, düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri, Hollanda Diyanet Vakfı temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikteliğin güçlendiği önemli merkezler olduğunu belirten Vali Abdullah Küçük, "Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, hafızlık yolunda ilerlemelerine ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sunuyor. Hz. Safvan Bin Muattal ve Hz. Eyyub El Ensari'nin isimlerini taşıyan eserlerin Adıyaman için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Hz. Eyyub El Ensari Camii, yapılan duaların ardından hizmete açıldı.

Kaynak: İHA
HollandaAdıyamanEğitimYaşamYerelCamiSon Dakika

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