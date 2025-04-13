Adıyaman\'da İçme Suyu Hattı Değişim Çalışmaları Başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saat 06.00'da başlayan ve gün boyu devam eden içme suyu hattı değişim çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyerek 14 mahallenin içme suyu hattının değiştirildiğini söyledi.

Başkan Tutdere, "Burada ekiplerimiz çok büyük bir iş başardı. Yeni hattın eski hatla bağlantısını, yani deplasesini gerçekleştiriyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimiz, yeni hatları adım adım devreye sokuyor. Şehrimizin altyapısını baştan sona yenileyecek, depremin izlerini tamamen ortadan kaldıracağız. Hafta sonu, hafta içi demeden sahadayız. Özellikle 14 mahallemize içme suyu sağlayan şebekemizde yürütülen deplase işlemlerinde ASKİM ekiplerimiz sabah 06.00'dan bu yana yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık bir saat içerisinde çalışmaları tamamlamış ve su kesintisi yaşanan mahallelerimize yeniden su vermiş olacağız. Hedeflediğimiz süreden önce suyu ulaştıracağız. Bu özverili çalışma için tüm ASKİM personelimize teşekkür ediyorum. Şehir şebekemizi asbest borulardan arındırdığımızda ve halkımıza temiz içme suyu sağladığımızda, inanın dünyanın en mutlu insanı biz olacağız. Bugün yapılan deplaseyle birlikte artık 18 mahallemize yeni borularla sağlıklı su ulaştırmaya başlıyoruz. Adım adım içme suyu hatlarını yenilediğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılıyoruz. Şehrin dört bir yanında belediyemizin izlerini, ekiplerimizin emeğini görmek mümkün. Adıyaman'ı altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Bu yeniden inşa sürecinde gösterdiğiniz sabır ve belediyemizle kurduğunuz güçlü dayanışma için hepinize teşekkür ediyorum. Adıyaman'da halkıyla bütünleşen, özveriyle çalışan ve bu şehri yeniden ayağa kaldırmaya kararlı bir belediye var. Sizlerle birlikte çalışmak bizim için büyük bir onur" diye konuştu. - ADIYAMAN