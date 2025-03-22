Adıyaman\'da İmamoğlu\'na Destek Mitingi Yapıldı

Adıyaman'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitinge, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, ilçe ve belde başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'dan, gözaltında tutulan ve haksızlığa uğrayan hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu'na sevgilerimizi, dayanışmamızı gönderiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN