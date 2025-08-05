Adıyaman'da Kamu Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kamu Hizmetleri Toplantısı

Adıyaman\'da Kamu Hizmetleri Toplantısı
05.08.2025 14:40
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Vali Osman Varol başkanlığında, kamu hizmetlerinin etkinliği artırıldı ve sorunlar ele alındı.

Adıyaman'da yürütülen kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Düzenlenen Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkilileri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, deprem sonrası inşa edilen kalıcı konutlara ilişkin önemli konular ele alındı. İlimiz merkezinde ve köylerinde yürütülen kalıcı konut projelerinin hak sahipliği süreçleri, konut teslimatları, altyapı çalışmaları ve sahadaki güncel durum detaylı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca vatandaşların çeşitli alanlarda sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında istişareler yapıldı. Çözüm önerileri masaya yatırılırken, önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ve planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanarak, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Deprem, Emlak, Yerel, Kamu, Son Dakika

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