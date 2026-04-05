Adıyaman\'da Karayolu Göçtü

Adıyaman'ın Sincik ile Kahta ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, Teğmenli Köyü mevkiinde meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede etkili olan kuvvetli yağışların ardından karayolunda heyelan oluştu. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol birkaç kez trafiğe açılsa da yeniden meydana gelen çökmeler nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatıldı.
Sincik-Kahta arasındaki ulaşımın geçici olarak Bölükyayla beldesi üzerinden sağlandığı bildirildi. - ADIYAMAN
