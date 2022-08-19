Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı

19.08.2022 17:46
Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı

Adıyaman'da keçi sürüsünün arasına karışan yaban keçisi tekrar doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da keçi sürüsünün arasına karışan yaban keçisi tekrar doğaya bırakıldı.

Olay Adıyaman merkeze bağlı Zey köyü kırsalında meydana geldi. Keçi sürüsünün içerisine karışan yaban keçisinin bitkin ve yorgun düştüğünü görün çoban, yaban keçisini sürüyle birlikte eve getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ekipler yavru yaban keçisini alarak gerekli tedavi ve rehabilitasyonunu yaptı.

Birkaç gün süren rehabilitasyonun ardından yaban keçisi bulunduğu bölgeye tekrar bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı - Son Dakika
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