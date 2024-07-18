Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Etaba Geçildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Etaba Geçildi

Depremin ağır hasara neden olduğu Adıyaman'da, Mara ve Musalla Mahallelerindeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin dördüncü etabının ihalesi yapıldı. İlk etapta 417 konut, ikinci etapta 222 konut, üçüncü etapta ise 562 konut ve 44 dükkanın yapımı sürerken, dördüncü etapta 226 konut ve 80 dükkan yapılacak. Proje kapsamında toplam bin 427 konut ve 124 dükkan yapılması planlanıyor.

18.07.2024 10:35
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Depremin ağır hasara neden olduğu Adıyaman'da afet konutları tüm hızıyla sürerken, Mara ve Musalla Mahallelerindeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni bir etaba geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da ki Mara ve Musalla Mahallelerinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi'nin dördüncü etabının ihalesi yapıldı. Mahalle sahipleri bir taraftan evlerini boşaltırken diğer taraftan yıkımlar sürüyor.

2021 Yılının Ağustos ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilk etabına başlanılan Mara ve Musalla Mahallelerindeki Kentsel Dönüşüm Projesi asrın felaketi olan 6 Şubat depremleriyle hızlandırıldı.

'Riskli alan' ilan edilen 41 hektarlık alanda çalışmalar etaplar halinde ilerliyor. İki bölüm halinde yürütülen ilk etapta 417 konut, ikinci etapta 222 konut, üçüncü etapta ise 562 konut, 44 dükkanın yapımı sürüyor.

Projenin dördüncü etabında ise 226 konut, 80 dükkan yapmak için ihale yapıldı. Kentsel Dönüşüm alanında yer alan evlerin boşaltılması için verilen süre doldu. Hak sahipleri evlerini boşaltıyor. Bir taraftan evler boşaltılırken diğer taraftan yıkımlar yapılıyor.

Mara ve Musalla Mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. 125 Metrekare 3+1, 90 metrekare 2+1 90 metrekare olarak yapılan konutların tamamlananlarının teslim edilmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Etaba Geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Etaba Geçildi - Son Dakika
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