Adıyaman\'da Muhtarlar Günü Kutlandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen tören ile kutlandı.

Gölbaşı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlama programına Belediye Başkanı İskender Yıldırım, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Çok sayıda mahalle muhtarlarının yer aldığı programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk anıtına çelenk bırakılması sonrası program sona erdi. - ADIYAMAN