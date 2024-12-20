Adıyaman'da Normal Doğum Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman'da Normal Doğum Toplantısı

Adıyaman\'da Normal Doğum Toplantısı

İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik başkanlığında normal doğum eylem planı toplantısı yapıldı.

20.12.2024 14:41
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Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, başkanlığında normal doğum eylem planı toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında, halk sağlığı hizmetleri toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Normal doğum eylem planı' değerlendirme toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Kaplan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Tepe, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu'nun sunumuyla "Normal doğum eylem planı" ile Adıyaman ve ilçelerin sağlık tesislerinde gerçekleşen normal doğum, primer sezaryen ve toplam sezaryen oranları ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşviki konusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda sonunda değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Şirik, normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının azaltılmasının yalnızca anne ve bebek sağlığını korumakla kalmayıp toplumun uzun vadeli sağlık hedeflerini de doğrudan etkileyen bir konu olduğunu ve daha kapsamlı bir perspektiften ele almak zorunda olduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Normal Doğum Toplantısı - Son Dakika

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