Adıyaman'da Özgür Filistin Mitingi Düzenlendi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde özgür Filistin mitingi düzenlendi.

Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen özgür Filistin mitingi yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. STK'ların da destek verdiği mitinge ilçeye bağlı köylerden çok sayıda vatandaşta destek verdi. Kur'an- ı Kerim tilaveti dualarla başlayan mitingde vatandaşlar sık sık tekbirler getirdi. Mitingde direnişi destekleyen sloganlar attı. Platform Başkanı Abdullah Çaktı mitingin organizasyonunda emeği geçen ve mitinge katılanlara teşekkür etti. - ADIYAMAN