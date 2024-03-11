Adıyaman'da Ramazan Ayının İlk Gününde Mukabele Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Ramazan Ayının İlk Gününde Mukabele Başladı

Adıyaman\'da Ramazan Ayının İlk Gününde Mukabele Başladı

Adıyaman'daki cami, mescit ve prefabrik mescitlerde Ramazan ayının ilk gününde din görevlisi tarafından Kuran-ı Kerim sesli olarak okunmaya başlandı. Cemaat ise Kuran-ı Kerim'den takip ederek Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiriyor. Adıyaman'da 84 cami ve prefabrik mescitte sabah namazı ve öğle namazı sonrasında 20 sayfa Kuran-ı Kerim okunuyor. Mukabele geleneği, Cebrail'in Ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e gelerek o ana kadar nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanmaktadır.

11.03.2024 15:54
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Ramazan ayının ilk gününde Adıyaman'daki cami, mescit ve prefabrik mescitlerde din görevlisinin Kuran-ı Kerim'i sesli okuduğu, cemaatin takip ettiği mukabele başladı.

Adıyaman'daki 84 cami ve prefabrik mescitlerde Ramazan'ın ilk günü mukabele başladı. Camide din görevlisinin yüksek sesle okuduğu Kuran-ı Kerim'i cemaatte Kuran-ı Kerim'den takip ederek Peygamber Efendimizin (S.A.V) sünnetini yerine getiriyor. Kuran-ı Kerim, sabah namazı ve öğle namazı sonrasında 20 sayfa okunuyor.

Adıyaman Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevim, mukabele geleneğiyle ilgili olarak, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayı geldiği zaman kendisine o güne kadar indirilmiş olan Kur'an ayetlerini Peygamber Efendimiz (S.A.V), Cebrail (A.S) ile beraber karşılıklı olarak okurlardı. İşte bu mukabele geleneği bizlere Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) sünneti olarak bu günlere gelmektedir. Adıyaman'da ise 84 camide ve bunun yanında konteyner kentlerde kurulan prefabrik mescitlerde, ayrıca yıkılan camilerimizin yanında kurmuş olduğumuz prefabrik mescitlerde ve taziye evlerinde halkımıza mukabele hizmeti verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Mukabele okumanın, Cebrail'in (A.S) Ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e (S.A.V) gelerek o ana kadar nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayandığı rivayet ediliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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