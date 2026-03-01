Kahta'da Ramazan Çarşısı etkinlikleri coşkuyla sürüyor - Son Dakika
Kahta'da Ramazan Çarşısı etkinlikleri coşkuyla sürüyor

Kahta\'da Ramazan Çarşısı etkinlikleri coşkuyla sürüyor
01.03.2026 12:53  Güncelleme: 12:56
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve eğlencelerle dolu bir atmosferde devam ediyor. Belediye Başkanı Hallaç, etkinlikleri ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak amacıyla düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla devam ediyor.

Ramazan Çarşısı kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, çuval yarışı, yumurta yarışı, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra zeka oyunlarıyla da hem eğlenme hem öğrenme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kurulan stantları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden, çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Hallaç, Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu hemşehrileriyle birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise çocuklarına güvenli ve eğitici bir ortam sunulmasından dolayı Belediye Başkanı Hallaç'a teşekkür etti.

Program sonunda gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Her akşam saat 20.30'da başlayan Ramazan Çarşısı etkinliklerine tüm vatandaşların davetli olduğu bildirilirken, etkinliklerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Son Dakika Yerel Kahta'da Ramazan Çarşısı etkinlikleri coşkuyla sürüyor - Son Dakika

Kahta'da Ramazan Çarşısı etkinlikleri coşkuyla sürüyor
