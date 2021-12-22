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Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı - Son Dakika

Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

22.12.2021 17:18
Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Sarıkamış Harekatında şehit düşen askerleri anmak için Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında dualar edilip şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Adıyaman Şehitliğinde gerçekleştirilen programa, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, gaziler, kurum çalışanları ve kuruma bağlı yurtlarda kalan çocuklar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar edildi. Yapılan dualar sonrasında ise şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Müdür Fehmi Çelik, "Bundan tam 107 yıl önce gerçekleşen Sarıkamış Harekatı, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu yüreklerimizi kavuran tarihimizin en acı olaylarından bir tanesidir. Bugün, kutsal vatan topraklarının bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü için canlarını hiç düşünmeden feda eden binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür.

Sarıkamış Harekatında, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda aziz şehitlerimizin gösterdiği fedakarlık ve duyarlılığın, gelecek nesillerimize aktarılması bu vatanın evlatları olarak hepimizin en asli vazifesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 107 yıl önce bugün Sarıkamış'ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

Fehmi Çelik, Adıyaman, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı - Son Dakika


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