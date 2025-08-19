Adıyaman\'da Trafik Çilesi Devam Ediyor

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda her gün yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkartıyor.

Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda her gün yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşları adeta çileden çıkarıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç kuyruklarının metrelerce uzadığı bölgede sürücüler dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalıyor.

Trafiğin bu denli yoğun olmasının başlıca nedeni ise bölgede başlatılan alt yapı çalışmalarından kaynaklanıyor. Yolun bir kısmının kapatılması ve şerit daralmaları nedeniyle trafik akışı ciddi şekilde yavaşlıyor. Vatandaşlar, alt yapı çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik sorununun bir an önce çözülmesini talep ediyor. - ADIYAMAN