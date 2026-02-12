Adıyaman'da Toplu Taşıma Araçlarında, Abonman ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, ulaşımda özellikle öğrencilerin daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla abonman kart sistemine geçiyor. Yeni uygulama ile birlikte ulaşım maliyetleri düşürülecek, aktarma süreçleri hatlar arasında ücretsiz ve daha düzenli hale getirilecek. Aktarma sisteminin devreye girmesinin ardından öğrencilerle birlikte bütün vatandaşlar uygulamadan yararlanabilecek.

Adıyaman Belediyesi, ulaşımda abonman kart sistemine geçiyor. Uygulama kapsamında abonman kart tanımlamaları yalnızca öğrenci kartları için yapılacak. Öğrencilere, 30 öğrenci biniş ücreti karşılığında belirlenen 450 TL bedel ile abonman yüklemesi yaptıklarında, aylık 120 biniş hakkı tanımlanacak. Abonman kartlarla yapılan binişler yalnızca Adıyaman Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Abonman kartlarda ayrıca bir aktarma indirimi uygulanmayacak.

Aktarmalarda yüzde 40 indirim

Belediye ulaşım araçlarının farklı hatları arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. Belediye araçları ile Kolej hatları arasında yapılacak karşılıklı aktarmalarda ise yüzde 40 indirim uygulanacak. Yeni aktarma sistemiyle aktarma kuralları da netleştirildi. Buna göre, ilk binişten sonraki ilk 5 dakika içerisinde aktarma yapılamayacak. Aktarma indirimi, ilk binişi takip eden 5. dakika ile 60. dakika arasında farklı hatlarda geçerli olacak ve her yolculukta yalnızca bir kez aktarma hakkı tanınacak.

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ulaşım giderlerini azaltmak, kent içi toplu taşımayı daha planlı ve erişilebilir hale getirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Abonman kart sistemiyle hem öğrencilerimize ekonomik bir ulaşım imkanı sunuyor hem de toplu taşıma hizmetimizin kalitesini artırıyoruz. Adıyaman'da sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.