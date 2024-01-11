 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri, vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak UYUMA aplikasyonunu tanıttı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, TUBİM faaliyetleri kapsamında Adıyaman Gölbaşı Yolu Uygulama Noktası ve Halk Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Adıyaman\'da Uyuşturucu ile Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı
11.01.2024 - 13:46,  Güncelleme: 13:53
Abone Ol

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak, UYUMA aplikasyonunu tanıttı.

Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirdi. Adıyaman Gölbaşı Yolu Uygulama Noktasında 150 vatandaşa, Halk Eğitim Merkezinde bulunan ders salonunda 65 anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele uygulaması (UYUMA) aplikasyonu tanıtılıp, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adıyaman, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika


14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı

Son Dakika
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement