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Adıyaman'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman\'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, çevre, şehircilik, iklim değişikliği ve AFAD yetkilileriyle birlikte gündemdeki konular ve sahadaki son durum ele alındı. Vatandaşların hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerileri ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

01.02.2024 14:51
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Adıyaman'da, Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlendi.

Gündemdeki konular ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu tür toplantıların hayırlara vesile olması ise dilendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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