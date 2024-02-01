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Adıyaman'da, Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlendi.

Gündemdeki konular ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu tür toplantıların hayırlara vesile olması ise dilendi. - ADIYAMAN