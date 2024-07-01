Adıyaman\'da Vali Yardımcılarıyla Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

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Adıyaman'da vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına AFAD Yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği yetkilileri ile vali yardımcıları katıldı. Toplantıda il merkezinde ve köylerinde TOKİ kalıcı afet konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alındı.

Aynı zamanda toplantıda vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN