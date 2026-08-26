Adıyaman'da Yaban Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaban Hayvanlarına Destek

Adıyaman\'da Yaban Hayvanlarına Destek
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Yaralı ve yavru yaban hayvanları, DKMP'ye teslim edilerek tedavi ediliyor ve doğaya bırakılacak.

Adıyaman'da 1 hafta içerisinde vatandaşlar tarafından yavru ve yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşların ihbarları üzerine harekete geçen DKMP ekipleri, farklı noktalarda bulunan yavru ve yaralı hayvanları teslim alarak gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için koruma altına aldı.

Veteriner hekimler ve ekipler tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirilen hayvanların, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

DKMP Müdürlüğü yetkilileri, duyarlı vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek, yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşılması halinde en kısa sürede yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Yaban Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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