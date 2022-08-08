Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor

08.08.2022 13:34
Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor

Adıyaman'da yaşayan bir kişi, evini sattığı 2 ağabeyinden 140 bin lira parasını alamadığını öne sürerek Ankara'ya kadar yürümeye başladı.

Adıyaman'da yaşayan bir kişi, evini sattığı 2 ağabeyinden 140 bin lira parasını alamadığını öne sürerek Ankara'ya kadar yürümeye başladı. Adana'ya ulaşan genç adam, "Ağabeylerim benim yuvamı yıktı, suç duyurusunda bulundum, hakkımı arıyorum" dedi.

35 yaşındaki Abuzer Kılıç, yaklaşık 2 sene önce kendi evini satarak eşi A.B. (36) ile birlikte 2 ağabeyi ve babasının yaşadığı 4 katlı apartmandan 100 bin liraya daire satın aldı. Ancak bir süre sonra eşi, görümceleriyle anlaşamadığı için genç adam evi satıp taşınmaya karar verdi. Bu sırada iddiaya göre, ağabeyleri Mahmut (44) ve Müslüm (39), 'Sen evi başkasına satma. Gel bize sat. Aramıza yabancı gelip oturmasın' dedi.

Bunun üzerine Abuzer Kılıç'ta ağabeylerine evi 140 bin lira karşılığında sattı. Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi Muhtarı Sait Gürbüz'ün yanına giden 3 kişi burada sözleşme imzaladı. Ağabeyleri de parayı kardeşlerine en kısa sürede vereceklerini söyledi.

Ancak bir süre sonra ağabeyleri parayı vermedi ve genç adam da eşiyle sorun yaşayıp boşandı. Bunun üzerine sokaklarda yaşamaya başlayan Kılıç'a Adıyaman Valiliği destek çıktı. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen Abuzer Kılıç, parasını alamadığını öne sürerek geçen hafta ağabeyleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Kılıç, sesini duyurmak için Adıyaman'dan Ankara'ya kadar yürümeye başladı. Adana'ya ulaşan Kılıç, ağabeyleri yüzünden hayatının karardığını söyledi. Kılıç, "Evin tapusu aslında babama ait. Babam da gitti tapuyu en büyük ağabeyime devretti. Ben mağdur oldum. 2 yıldır eşimden boşandım, sokaklarda kaldım. Gözüm de nakil olduğu için devamlı bir işte çalışamıyorum. Devletimiz sahip çıktı ama 3 ayda bir maaş alıyorum. Ben hakkımı arıyorum, sesimi duyurmak istiyorum" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Adıyaman, Ankara, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
12:00 Garsonun başından içki döken Demet Akalın hayranlarına dert yandı: Bir günlük ücretimi çalışanlara bırakıyorum
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 13:34:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement