Adıyaman\'da Yeniden İnşa Süreci Hızla İlerliyor

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, kentin deprem sonrası yeniden inşa sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi.

Milletvekili Alkayış, Adıyaman'ın deprem sonrası inşaat sürecini tamamlayan ilk illerden biri olacağını belirterek, Eylül ayı sonu itibarıyla çalışmaların büyük bölümü tamamlanacağını vatandaşların, güvenli ve modern konutlarına kavuşacağını söyledi.

Depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Alkayış, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin ve millet-devlet kenetlenmesinin açık bir göstergesidir. Halkımız biliyor ki Cumhurbaşkanımız bir söz verdiyse, o mutlaka yerine gelir. 14 Mayıs seçimlerinde hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin de ötesine geçmenin onurunu yaşıyoruz. Adıyaman, AK Parti'nin hizmet anlayışıyla küllerinden yeniden doğuyor. Adıyaman artık sadece yaralarını saran bir şehir olmayacak; tarih, kültür ve ticaretin yeniden canlandığı, bölgesine yön veren bir merkez haline gelecek.

Depremin acısını birlikte yaşadık, yaraları da birlikte sardık. Kim bir taş koyduysa Allah ondan razı olsun. Milletimizin duası, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve devletimizin gücü yanımızda olduğu sürece, bu şehir her zaman ayakta kalacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN