Adıyaman’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman'ın Küçükkırıklı Köyü yakınlarında çıkan ve rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Türmüz mevkisinde tedbir amaçlı tahliyeler başlatıldı.

Adıyaman Küçükkırıklı Köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangınına, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü ve ilgili kurumların yoğun müdahalesi sürüyor. Şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler çalışamlarına devam ediyor. Dün öğle saatlerinde Küçükkırıklı Köyü yakınlarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede Kayaönü Köyü, Ahmet Hoca Köyü ve Türmüz mevkisi istikametine yayıldı. İlk olarak otluk alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ 46 ARAÇ VE 160 PERSONELLE SAHADA

Sarp ve dağlık arazi şartlarının müdahaleyi güçleştirdiği yangında, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 46 araç ve 160 personelle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Türk Kızılayı ve diğer ilgili kamu kurumlarının yanı sıra çevre illerden gelen destek ekipleri de müdahale ediyor. Helikopterle havadan müdahale devam ederken, karadaki ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İZİNLİ İTFAİYE PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Türmüz mevkisindeki köy evlerinde tedbir amaçlı tahliye çalışmaları başlatıldı. Yangınla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla izinli itfaiye personeli de göreve çağrıldı. Bölgede ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadelesini sürdürüyor.