Adıyaman Devlet Hastanesi 2025 yılında faaliyete geçecek

Adıyaman Devlet Hastanesi inşaat alanını inceleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 2025 yılı içerisinde hastanenin faaliyete geçeceğini kaydetti.

Milletvekili Mustafa Alkayış beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ile birlikte Turgut reis Mahallesi'nde bulunan hastane inşaat alanında incelemede bulundu.

Adıyaman Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz ve müteahhit firma yetkililerinden inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Milletvekili Alkayış, "Adıyaman Devlet Hastanesi inşaat alanındayız. İnşaatın durumuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Cengiz yorulmaz ve ilgililerden bilgiler aldık. Burası Adıyaman'ın eski devlet hastanesi alanıydı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi faaliyete geçince burası yıkıldı. Ancak şehrimiz büyüyor ve insanlarımızın talepleri artıyor. Buranın yeniden hastane olması noktasında ciddi talepler oldu. 09.11.2022 tarihinde buranın hastane olması için imzalar atıldı ancak 6 şubat depreminden kaynaklı olarak çalışmalarda aksamalar oldu. Şuan iş makinaları çalışıyor. 2025 yılının ortalarında hastanemizi hizmete sunmayı planlıyoruz. Hastanemiz 150 yataklı olarak projelendirilse de 191 yatak olarak planlanıyor. Hemşerilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kapasitede olacak. Uzun üre ihtiyaçlarını karşılayacak yatırmaları tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADIYAMAN