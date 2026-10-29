Adıyaman Gölbaşı\'nda 29 Ekim kutlamaları kortej sonrası yağış nedeniyle bitti

Adıyaman Gölbaşı'nda 29 Ekim kutlamaları kortej sonrası yağış nedeniyle bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunumu ve stadyumdaki törenle yapıldı. Kortej yürüyüşünün ardından yağış nedeniyle program sona erdi, törenlere Kaymakam Kadir Algın ve kurum müdürleri katıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
İlk tören kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar ilçe stadyumunda devam etti. Kortej yürüyüşü sonrası havanın yağışlı olması nedeniyle program sona erdi. Kutlamalara Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: İHA
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