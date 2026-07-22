Adıyaman Hastanesi'ne 'Anne Dostu' Unvanı - Son Dakika
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Adıyaman Hastanesi'ne 'Anne Dostu' Unvanı

Adıyaman Hastanesi\'ne \'Anne Dostu\' Unvanı
22.07.2026 15:28
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Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanını başarıyla kazandı.

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane" Programı kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme ve denetimleri başarıyla tamamladı.

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinde hastanede; anne adaylarının güvenli, kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tüm standartlar eksiksiz şekilde yerine getirildi. Bu kapsamda fiziki altyapı güçlendirilirken, doğum hizmetleri yeniden yapılandırıldı, sağlık personeline yönelik eğitimler düzenlendi ve anne odaklı hizmet anlayışını destekleyen uygulamalar hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve başkanlığını İlkay Zengin'in yürüttüğü değerlendirme ekibi, hastanede doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım süreçleri, anne mahremiyetinin korunması, hasta güvenliği uygulamaları, doğum alanlarının fiziki yeterliliği ile normal doğumu destekleyen hizmet modellerini ayrıntılı olarak inceledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanenin, anne ve bebek odaklı sağlık hizmetlerinde yüksek kalite standartlarını başarıyla uyguladığı tescillenerek "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, elde edilen başarının büyük bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Anne Dostu Hastane unvanı yalnızca alınmış bir belge değil, annelerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Yaklaşık bir yıldır tüm ekip arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle çalışarak Bakanlığımızın belirlediği tüm kriterleri eksiksiz yerine getirdik. Bugün bu emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Anne adaylarının doğum sürecini güvenli, konforlu ve insan odaklı bir anlayışla geçirmelerinin öncelikleri olduğunu ifade eden Tepe, "Hedefimiz; anne adaylarımızın kendilerini güvende hissettikleri, mahremiyetlerinin korunduğu, normal doğumu destekleyen ve anne-bebek bağını güçlendiren bir sağlık hizmeti sunmaktır. Anne Dostu Hastane unvanı, bu anlayışımızın Sağlık Bakanlığımız tarafından tescillenmesi açısından son derece değerlidir" diye konuştu.

Başhekim Mehmet Tepe, bu başarıda emeği bulunan tüm hekimlere, ebelere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da ileri taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Değerlendirme sürecinin ardından düzenlenen programa, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan çevrim içi bağlantıyla katıldı. Koçatakan, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe başta olmak üzere hastane yönetimini ve tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek, "Anne Dostu Hastane" unvanının Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Dostu Hastane Programı; anne adaylarının gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde güvenli, saygılı ve mahremiyete dayalı sağlık hizmeti almasını, gereksiz tıbbi müdahalelerin azaltılmasını, normal doğumun desteklenmesini ve anne memnuniyetinin artırılmasını hedefliyor.

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bu unvanı kazanmasıyla birlikte, il genelinde anne ve bebek sağlığı hizmetlerinin niteliği daha da güçlenirken, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde önemli bir kalite standardı daha hayata geçirilmiş oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Hastanesi'ne 'Anne Dostu' Unvanı - Son Dakika

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