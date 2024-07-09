Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesinde başlatılmış olan sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, "Bildiğiniz üzere 6 Şubat depreminde ilçemizin tüm alt ve üst yapısı zarar görmüştü. Bir taraftan sıcak asfalt BSK bir taraftan sathi kaplama yaparak gece gündüz 7/24 ilçemizi toz dan kurtarmak için çalışıyoruz sabrınızdan dolayı şükran sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN