Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde helikopterle maden araştırması yapılıyor.

Gölbaşı ilçesinde uzun süreli uçuş yapan jeofizik araştırma helikopteri, vatandaşların ilgisini çekti. İlçe semalarında uçan helikopter ve altındaki çember merak konusu oldu. Helikopterin jeofizik araştırma helikopteri olduğu öğrenildi. Helikopter Adıyaman'ın Gölbaşı- Malatya karayolu üzerinde bulunan boş bir arazi de yakıt ikmali yaptı. Helikopterin iniş yaptığını gören bir çok vatandaş durumu merak ederek helikopterin iniş yaptığı bölgeye gitti.

Helikopter tamamladığı yakıt ikmalinin ardından Malatya'da da maden araştırması yapmak üzere ilçeden ayrıldı. Araştırmanın MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması konusunda çalışma yaptığı öğrenildi. - ADIYAMAN