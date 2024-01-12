 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evleri temizleniyor. Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından gerçekleştirilen evde bakım ve temizlik hizmetleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti
12.01.2024 - 12:15,
Abone Ol

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evleri temizleniyor.

VEFA Programı kapsamında, Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri evleri temizliyor. Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların yönelik evde bakım ve temizlik hizmetleri yapılıyor.

Vatandaşlar, VEFA programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement