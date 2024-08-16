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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tütün hasadı başladı.

Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Şubat ayından başlayarak fidanları yetiştirilen ve Mayıs ayında ekimi yapılan tütünün Ağustos ayında hasat edildiğini söyledi.

Son yıllarda İzmir ve Virginia tütününün yoğun olarak yetiştirildiği Samsat ilçesinde, bu yıl yaklaşık 20 bin dönümlük alanda ekim yapıldığını belirten Başkan Kuştepe, 3 bin ton tütün rekoltesi beklediklerini ifade etti.

Samsat ilçesinde çok kaliteli tütün yetiştirildiğini kaydeden Kuştepe, "Samsat ilçemizde yaşayan her dört vatandaşımızdan üçü tarım ile geçimini sağlamaktadır. Kanallara su verilmesi ile birlikte sulu tarım ile çiftçilik daha da artmış durumda. Neredeyse her türlü hububat, bağ ve bahçe ürün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tütün de bunlardan biridir. Zor ve meşakkatli bir iş olmakla birlikte kaliteli olması, diğer ürünlere göre geliri biraz daha yüksek olması bu ürüne ilgiyi arttırmaktadır. Alım yapan firmaların bu zorlukları göz önüne alarak iyi fiyat vermelerini bekliyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN