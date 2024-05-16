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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilk yardım eğitimi verildi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İlk Yardım Birimi tarafından Sincik ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi verildi.

Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda ilk yardım eğitmenleri Abuzer Mehmet Akıncı, Abdulkadir Yıldız ve Adem Duru tarafından verilen ilk yardım eğitimlerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Verilen eğitimde, bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardim, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri gibi 21 kişilik gruba teorik konular anlatıldı. Teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi. - ADIYAMAN