Adıyaman Kahta Belediyesi\'nden Vatandaşlarla Buluşma

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yüzüncü Yıl Parkı'nda düzenlenen halk buluşması, yoğun katılım ve samimi bir atmosfer eşliğinde gerçekleşti.

Programa AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın yanı sıra birçok kamu kurumunun temsilcisi, belediye yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Kahtalı vatandaşların yerel yöneticilerle doğrudan temas kurduğu, sorunlarını ve taleplerini birebir ilettiği önemli bir platforma dönüştü. Vatandaşlar, yaşadıkları sorunları özgürce dile getirirken, yetkililer de çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. İletilen her soruya yerinde ve açık yanıtlar verilmesi, halkın memnuniyetini artırdı ve şeffaf belediyecilik anlayışının altı çizildi.

Programda konuşan AK Parti Milletvekili İshak Şan, Kahta'ya yapılacak sağlık yatırımları başta olmak üzere planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlardan gelen soruları doğrudan dinleyerek cevaplayan Şan, bu tür buluşmaların hizmetlerin halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise yaptığı konuşmada, yaz aylarında çocuklara yönelik düzenlenen spor ve kültürel kurslara değinerek, yapılan her hizmetin kurumlar arası dayanışma ve iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Başkan Hallaç, ilçeye verilen desteklerden dolayı Milletvekili İshak Şan'a teşekkür ederek, "Birlikte çalışmak, halkın sorunlarını yerinde dinlemek ve doğrudan temas kurmak, hizmetlerin niteliğini artırıyor" dedi. Programa katılan tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel, Milli Eğitim İlçe Müdürü Lütfi Başlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Maçin Teke, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program boyunca vatandaşlar, yapılan yatırımlar ve devam eden projelerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediye başkanı ve milletvekilinin aynı programda yer almasını birlik ve beraberliğin güçlü bir sembolü olarak değerlendirdi. - ADIYAMAN