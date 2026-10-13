Adıyaman Kent Meydanı'nda AFAD Tanıtım Noktası afet bilinci için kuruldu - Son Dakika
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Adıyaman Kent Meydanı'nda AFAD Tanıtım Noktası afet bilinci için kuruldu

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Adıyaman Kent Meydanı\'nda AFAD Tanıtım Noktası afet bilinci için kuruldu
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Adıyaman Kent Meydanı'nda 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla AFAD Tanıtım Noktası kuruldu. Etkinlikte AFAD, Milli Eğitim, belediye ve YESEVİ arama kurtarma ekipleri stant açarak kullandıkları araç ve gereçleri tanıttı.

Adıyaman'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla AFAD Tanıtım Noktası kuruldu.

Adıyaman Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması, güvenli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların olası afetlere karşı hazırlıklı olması hedefleniyor.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında kent meydanına kurulan AFAD Tanıtım Noktası ile toplumda afet bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan etkinlikte, AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Arama Kurtarma ekipleri, Adıyaman Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile YESEVİ Arama Kurtarma ekipleri, burada tanıtım stantları açarak arama ve kurtarmada kullandıkları araç ve gereçlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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