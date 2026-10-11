Adıyaman Kız Yurdu öğrencileri \'Gelin Tanış Olalım\' gezisiyle kentin tarihini öğrendi

Adıyaman Kız Yurdu öğrencileri, "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında kentin binlerce yıllık tarihine yolculuk yaptı. Perre Antik Kenti'nden Nemrut Dağı'na uzanan gezide gençler, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan öğrenciler, gezi programı kapsamında Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Tarihin izlerini taşıyan alanları gezen öğrenciler, kentin geçmişine ilişkin bilgi edinirken kültürel zenginlikleri yakından görme fırsatı buldu. Gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını ve kültürel değerlerle bağ kurmalarını amaçlayan "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında düzenlenen gezi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.