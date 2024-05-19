Adıyaman Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'deki soykırımına tepki gösterdi

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Protesto yürüyüşünde Filistin'e destek sloganları atıldı. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar, Filistin'deki zulme karşı çıkmanın dini bir sorumluluk olduğunu belirtti. Öğrenciler, uluslararası toplumu ve ilgili kurumları Filistin halkının yanında olmaya çağırdı.

19.05.2024 14:13
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İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma Adıyaman Üniversitesi öğrencileri tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

İsrail'in zulmünde kalan Filistinlilere destek amacıyla Adıyaman Üniversitesi kampus alanında bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'e tepki gösterdi.

Bazı akademisyenlerin de destek verdiği protesto yürüyüşünde 'Nehirden denize özgür Filistin', 'insanlık kardeşine sahip çık' Filistin'e selam, direnişe devam' sloganları atıldı.

Yürüyüşe katılan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan zulme karşı bütün dünyanın vicdanının sesine kulak verdiğini ve bu zulme karşı çıktığını, bu davanın asıl sahibi olan Müslümanlarınsa yeterli tepkiyi veremediğini ifade etti.

Filistin'de yaşananlara karşı çıkmanın dini bir sorumluluk olduğuna da değinen Gündoğar, eğer durdurulmazsa Siyonist rejimin saldırganlığının yarın Türkiye topraklarına da yöneleceği uyarısında bulundu.

Yürüyüş sonunda öğrencilerden Ramazan Uzun ise öğrenciler adına yaptığı basın açıklamasında, "Bizler, bilgi ve vicdanın buluştuğu bu akademik platformda, insan haklarının savunulması ve barışın tesisi için sesimizi yükseltiyoruz. Filistin'de süren çatışmaların oluşturduğu trajedi, sadece bir bölgeyi değil, tüm insanlığın vicdanını etkilemektedir. Bu nedenle, Adıyaman Üniversite olarak, bölgedeki masum hayatların korunması, acil insani yardımın sağlanması ve adil bir çözüm yolunun bulunması için uluslararası toplumu ve ilgili kurumları göreve çağırıyoruz. Bu çağrıyla birlikte, üniversitemizde, toplu yürüyüşler, çadır protestoları çeşitli etkinlik ve faaliyetlerin yanı sıra toplumsal projelerle, Filistin halkının yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buradan, dünyanın dört bir yanındaki dostlarımıza, kardeşlerimize ve terör devleti İsrail'in karşısında duran herkese sesleniyoruz. Yanınızdayız, Ey Gazze'nin yiğit evlatları, anaları, babaları, inşallah direnişiniz ile Siyonist rejimin ve dostlarının sonu gelecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi - Son Dakika

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