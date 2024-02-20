Adıyaman Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitim-öğretim, hizmet içi eğitim ve ders dışı etkinlikler olmak üzere üç temel alanda ve ihtiyaca göre belirlenecek diğer alanlarda iş birliğini sağlanmasına ilişkin protokol imzalandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından imzalan protokol gereği eğitim ve öğretim süreçlerinde ortak projeler geliştirilmesi, eğitim materyallerinin paylaşılması, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve ders dışı etkinliklerin organize edilmesi gibi faaliyetler planlanıyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, iş birliğinin öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim ailemize hayırlara vesile olmasını diledi. - ADIYAMAN