Adıyaman Vali Yardımcısı Karataş, hastanede inceleme yapıp hastalarla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Vali Yardımcısı Karataş, hastanede inceleme yapıp hastalarla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Vali Yardımcısı Karataş, hastanede inceleme yapıp hastalarla görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde onkoloji ünitesi, anne okulu ve girişimsel radyoloji bölümlerini inceledi. Karataş, sağlık personeli ve hasta yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastanede hizmet veren bazı birimlerde incelemelerde bulundu.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe tarafından karşılanan Karataş'a, ziyaret kapsamında onkoloji ünitesi, anne okulu ve girişimsel radyoloji bölümünde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Hastanedeki birimleri dolaşarak sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Karataş, sağlık personeliyle görüşerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Karataş, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, Vali Yardımcısı Emine Karataş'a nazik ziyareti, sağlık çalışanlarına verdiği destek ve hastalara gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
RadyolojiAdıyamanİncelemeKarataşGüncelSağlıkYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Tarihi sigara yasakları yolda Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde!! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
09:20
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo
Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:13:10. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Vali Yardımcısı Karataş, hastanede inceleme yapıp hastalarla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android