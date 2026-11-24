Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim eden Vali Abdullah Küçük, öğretmenlerin ellerini öpmek için eğildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kutlamalar, Valilik Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Programda, emekli bir öğretmen ve protokol üyeleri konuşma yaptı. Şiir ve koro dinletisinin ardından adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin etti. Vali Küçük'ün emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim ettiği program, ödül töreniyle sona erdi.

Valilik Konferans Salonu'nda devam eden programa Vali Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.