Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti

Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan\'da Makamını Öğrenciye Devretti

Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 5. sınıf öğrencisi Kayra Yavuz'a devretti. Vali Varol, temsili Vali Kayra Yavuz'a valilik makamının teşkilat, görev ve çalışma usulleri hakkında bilgiler verdi. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Vali Kayra Yavuz, çocukların mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

23.04.2024 16:47
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 5. sınıf öğrencisi Kayra Yavuz'a devretti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak TOBB Yavuz Selim Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kayra Yavuz'a devretti.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan küçük Vali Kayra Yavuz, "Öncelikle bu mutlu günümüzde bizleri misafir ettikleri için Valimiz Dr. Osman Varol'a tüm çocuklar adına teşekkür ediyor, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, çocukların mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya temenni ediyorum" dedi. Temsili Vali Kayra Yavuz, İl Emniyet Müdürü'nü telefonla arayarak okul giriş çıkış saatlerinde trafik güvenliğinin artırılması talimatını verdi.

Temsili Valiyle sohbet eden Vali Osman Varol, temsili Vali Kayra Yavuz'a valilik makamının teşkilat, görev ve çalışma usulleri hakkında bilgiler verdi. Çocukların iyi bir eğitim alarak ülkesine, millete ve tüm insanlığa hayırlı bireyler olması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Vali Varol, "Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle yetiştiren ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayatımıza anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Vali Osman Varol, Kayra Yavuz'a eğitim hayatında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti - Son Dakika

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