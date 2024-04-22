Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını kutladı. Vali Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan için canını feda eden şehitleri saygıyla anarak, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmelerini ve milli ideallere sarılmalarını dile getirdi.

22.04.2024 17:24
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, milli egemenliğin sembolü, kurtuluş mücadelesinin ve demokrasi tarihinin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını gururla kutladıklarını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm millete ve istikbalin yegane teminatı olan çocuklara kutlu olmasını istedi.

Vali Varol, "Bu anlamlı günde TBMM'nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Milletimizi ortak bir gaye etrafında birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. 23 Nisan, geleceğimizin en kıymetli hazinesi, özgürlük ve bağımsızlık bayrağını devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır. İstiklal Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada tek çocuk bayramı özelliğini taşıyan ve çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ın bu açıdan da ayrı bir manası vardır. En büyük dileğimiz, en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümünde TBMM'nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika
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