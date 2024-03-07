Adıyaman Valisi Osman Varol Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

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Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Valimiz Osman Varol tarafından 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Vali Osman Varol yaptığı değerlendirmelerde, "Terör noktasında ilimizde ciddi bir problem yok ama bazen yıllar önce bu konuda faaliyette bulunmuş bir kişinin uygulama noktasında yakalanması istatistiklere girebiliyor. 2 Ay içerisinde 15 çaplı uygulama yapıldı. Burada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ve diğer uygulamalar sırasında 70 bin 350 kişinin sorgulaması yapıldı. 20 bin 416 araç ise denetlendi. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 762 kişi yakalandı. Yine son 2 ay içerisinde 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 7 şahıs ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 135 şahıs yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Özellikle son dönemde genel asayişi sağlamaya çalışırken suç ve suçluya müdahalede ederken zaten bu konuda yargılaması yapılmış hükmü kesilmiş kişilerin dışarı kalması kabul edilemez. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu uygulamalar kapsamında ise 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 29 adet farklı marka ve çapta tabanca, 32 adet tüfek, 184 adet mermi, 2 bin 433 paket gümrük kaçağı sigara, 115 adet elektronik sigara, 78 bin 400 adet makaron, 5 bin 970 kilo tütün, 9 bin 837 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 150 adet pro yakalandı. Aynı zamanda 231 gram esrar, yaklaşık 4 kilo bonzai, 34 adet ectaxy hap, 703 gram metamfetamin, 164 adet sentetik ecza hap, 122 kök kenevir ve çok küçük miktarda Afyon sakızı ile kokain ele geçirildi. Tabi Afyon sakızı ile kokain biraz daha nitelikli, daha pahalı ve genellikle bölgemizde rastlanmayan uyuşturucu türleridir. Asayiş anlamında ise 2 aylık dönemde il genelinde 2 bin 234 olay meydana gelmiş. Bu olayların 2 bin 93 tanesi aydınlatıldı. Burada aydınlatma oranımız yüzde 93,7'dir. Kişilere karşı işlenen suçlarda 761 olay yaşanmış ve 725'i aydınlatılmıştır, buda yüzde 95,3'lük bir oran var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 586 olay olmuş ve 498'i aydınlatılmıştır bu oran ise yüzde 85'tir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele alanında yapılan çalışmalarda ise 2 aylık dönemde 13 olay meydana gelmiş bu olayların 13'ü de aydınlatılmıştır ve burada oranımız yüzde 100'dür. Narkotik alanında 441 olay meydana gelmiş bu olaylardan 441'i de aydınlatılmıştır bunun oranı ise yüzde 100'dür. Siber Suçlar alanında ise yoğun bir mücadele, bir çalışma var ve çok kolay bir şekilde suç işlenebiliyor. Bu olayın failleri o kadar kolay olmaya biliyor. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, hem personel sayılarını, hem teknolojik aletlerini ve bilgi, birikimlerini arttırıyorlar. İki ay içerisinde 83 olay gerçekleştirilmiş ve 36 tanesi aydınlatılmıştır. Bu konunun aydınlatma oranı ise yüzde 43,4'tür. Bu konuda suçu işleyen kişilerin bu bölgede olmaması, ülke içerisinde olmaması gibi nedenler var veya teknolojik hesaplar üzerinden yapılan işlemlerin hesap sahiplerinin tespit edilmesi gibi teknik zorluklar var, sanal dünyada yapılan işlerde. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Yine tabi çok önem verdiğimiz konulardan biri de göçmen kaçakçılığı konusudur. Tabi bu konuda ilimiz geçiş güzergahında da yer almıyor bu anlamda da fazla mesaimizin olduğu söylenemez. Bu iki aylık dönem içerisinde Suriye uyruklu 1 şahıs sınır dışı edildi. 1 Irak ve 2 Suriye uyruklu şahısta Geri Gönderme Merkezine sevk edildi gerekli işlemlerin yapılması için" diye konuştu.

Vali Osman Varol, memlekette huzur ve asayişin korunması için gece gündüz demeden çalışmaların aralıksı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Vali Osman Varol daha sonra gazetecilerin kendine yönettiği sorulara cevap verdi. - ADIYAMAN