Adıyaman Valisi Osman Varol, konteynerlerde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Depremzede vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla K-6 Konteyner Kent bünyesinde kurulan esnaf çarşısını ziyaret eden Vali Osman Varol buradaki esnaflarla bir araya geldi. Konteynerlerde faaliyet gösteren esnaflarla sohbet eden Vali Varol, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de not aldırdı.

Esnaflara bol kazançlar dileyen Vali Osman Varol, her daim esnafın yanında olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN