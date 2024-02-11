Adıyaman Valisi Osman Varol, yabancı basın mensuplarına deprem çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yabancı basın mensuplarına deprem çalışmalarını anlattı

Adıyaman Valisi Osman Varol, yabancı basın mensuplarına deprem çalışmalarını anlattı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'a gelen yabancı basın mensuplarına deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatarak bilgi verdi. Vali Varol, depremin ardından yapılan çalışmaları ve planlanan projeleri detaylı bir şekilde açıkladı.

11.02.2024 12:12
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Adıyaman Valisi Osman Varol, başka ülkelerden Adıyaman'a gelen yabancı basın mensuplarına deprem bölgesi Adıyaman'da yaptıkları çalışmaları tek tek anlatarak bilgi verdi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 1 yıllık sürenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinatörlüğünde Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adıyaman'a gelen yabancı basın mensupları kentte incelemelerde bulundu. Depremde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'ı gezen yabancı basın mensupları daha sonra Adıyaman Valiliğinde Vali Osman Varol ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vali Osman Varol, yabancı basın mensuplarına depremin ilk gününden bugüne kadar yaptıkları çalışmaları tek tek anlattı.

Şehrin yeniden ayağa kaldırılabilmesi ve halkın daha rahat bir yaşam sürebilmesi adına yapılan çalışmaları anlatarak bilgiler veren Vali Osman Varol, bundan sonra hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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